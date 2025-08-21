Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El subsecretario de Administración de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Hugo Fonseca Reyes, informó que se mantienen gestiones activas con aseguradoras federales para atender los daños en infraestructura educativa provocados por las lluvias recientes, incluyendo las generadas por el fenómeno Barry.

Fonseca explicó que su área coadyuva con las subsecretarías de Planeación y Educación Básica, así como con el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), para garantizar que los recursos de las pólizas contratadas lleguen a los planteles afectados.

“Estamos muy pegados al tema de los seguros. Si se dañó una barda, un salón o material inventariado, gestionamos con la aseguradora federal para que se subsanen las pérdidas”, indicó.

El funcionario confirmó que en el caso de Matamoros, las afectaciones por lluvias de marzo ya comenzaron a ser cubiertas por la aseguradora, mientras que en otros municipios como Reynosa y Tampico el proceso sigue en curso. “Al menos eran 37 escuelas las que reportaron daños. En algunas ya se pagó, en otras seguimos gestionando”, dijo.

Respecto al inicio del ciclo escolar, Fonseca aseguró que todas las escuelas arrancarán en tiempo y forma, con o sin el respaldo inmediato del seguro. “ITIFE está apoyando con recursos para cubrir cuestiones mínimas que no impiden la función educativa”, indicó.

Finalmente, el funcionario destacó el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien por tercer año consecutivo impulsa la entrega de útiles escolares como medida de apoyo a la economía familiar.