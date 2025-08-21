Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este martes 19 en enlace virtual con la presidenta Claudia Sheibaum Pardo el gobernador Dr. Américo Villarreal dio inicio a Las Rutas de la Salud, programa que busca mejorar y ampliar la seguridad medica para las familias.

Añadido a esto debemos anotar que el Gobierno federal dio inicio a la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar en el municipio fronterizo de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas. Esto con una inversión de 11 millones, 700 mil pesos,. Con esta nueva unidad médica se beneficiará 2 mil 200 derechohabientes. Así lo informó este martes en la conferencia «mañanera» de Palacio Nadcional el abogado Martí Batres Guadarrama, director nacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El abogado Martí Batres Guadarrama, al microfono dijo: «Comenzó la construcción de una obra en un municipio que se llama Díaz Ordaz, en Tamaulipas; es una Unidad de Medicina Familiar que se encuentra en la zona fronteriza de Tamaulipas, cerca de Reynosa».

Posteriormente, en el comunicado oficial, se indicó que la nueva unidad se edificará en una superficie de 272 mil 21 metros cuadrados y ofrecerá atención preventiva, diagnóstica y de primer nivel, así como consultas de seguimiento y promoción del cuidado integral de la salud.

DESIGNAN A JEFE DE SIMPLIFICACION Y DIGITALIZACION

Acorde a los nuevos tiempos que vivimos el gobernador Américo Villarreal designó al Ing. Edwin Tuexi Amaro como Autoridad Local de Simplificación y Digitalización de Tamaulipas,desde donde va coordinar la modernización de trámites y servicios en la administración pública.

Tuexi Amaro es Ingeniero en Tecnologías de la Información y cuenta con más de 18 años de trayectoria en el sector tecnológico.

Entre las funciones del nuevo funcionario están coordinar la implementación de modelos y herramientas previstos en la ley, habilitar ventanillas digitales, adoptar Llave MX como autenticador único y mantener actualizado el inventario de trámites y servicios en el Portal Ciudadano Unico.

La meta central de esta estrategia es que cualquier trámite en nuestro Tamaulipas se haga de manera simple, rápida y sin filas innecesarias, impulsando la confianza ciudadana y fomentando una adminstración pública moderna.

BILLETES FALSOS EN SUR DEL ESTADO

Pues ahi tienen que el anuncio del regreso a clases parece haber activado un incremento en la circulación de billetes falsos en comercios de Ciudad Madero, particularmente en papelerías y tiendas de venta de uniformes.

En los últimos días, al menos cinco establecimientos han detectado intentos de pago con dinero falso, principalmente en billetes de 200 y de 500 pesos, según reporta la prensa del sur del estado.

Como dato vale decir que eran mujeres las portadoras de los billetes falsos Ante esio se recomienda revisar los billetes antes de recibirlos.

Al recibir billetes se hace recomendable tres cosas: tocar, para sentir su textura, ver a contraluz para detectar sus hilos de seguridad y marcas de agua, y finalmente girar el billete para observar elementos que cambian de color. NOS VEMOS.

