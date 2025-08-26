Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Les comparto que el gobierno de Tamaulipas, bajo la jefatura del Dr. Américo Villarreal Anaya ha dado por terminado este lunes 25 de agosto el trámite de la Beca Transformación «Avanza», para el ciclo escolar 2025-2026, dirigida a estudiantes de escuelas particulares con Reconocimiento de Validez Oficial de Nuevo Laredo a Cd. Madero en los niveles Preeescolar, Primaria, Secundaria, Media Superior y Superior, es decir desde kinder hasta licenciatura. ¿Maestrias y doctorados son Nivel Superior?

El trámite inició el 4 de agosto. «Juntos y trabajando en equipo, en Tamaulipas el humanismo es el motro de la transformación educativa», fue lo que en su propapaganda dijo la Secretaría de Educación de Tamaulipas, cuyo titular, el matamorense Miguel Ángel Valdez García, tiene una reconocida y exitosa trayectoria como Rector en la universidad privada La Salle.

Valdez García tiene maestría en Educación y doctorado en Innovación y Tecnolgía Educativa, ambas obtenidas en el prestigiado Tec de Monterrey. Valdez ha sido maestro frente a grupo en todos los niveles: primaria, secundaria, prepa y licenciatura.

«NOS FALTAN DOS MIL HOGARES POR ELECTRIFICAR»: AVA

El Dr. Américo lo dijo clarito esta mañana de lunes en el patio central de Palacio de Gobierno: «Las inversiones que llevará a cabo este año la Comisión Federal de Electricidad, por cerca de 560 millones de pesos (…) con la construcción de subestaciones eléctricas y la instalación de una nueva planta de ciclo combinado en Altamira, Tamaulipas seguirá manteniendo el liderazgo a nivel nacional en generación de energía.

Al microfono el gobernador dijo que el objetivo de su administración es lograr que todas y todos los tamaulipecos tengan energía eléctrica en sus hogares. A la fecha tenemos una cobertura del 99.96 %. “Nos faltan dos mil hogares por electrificar”, dijo.

“Estamos entusiasmados, seguimos trabajando y siempre caminando con ese principio de que tenemos que ver por el desarrollo social y el bienestar de todos nuestros pobladores; que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera de esta gran oportunidad de transformación de nuestra nación, bajo el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum».

Adelantó Américo que en septiembre se realizará, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Encuentro Nacional de Biocombustibles y sus Mezclas.

DRA. TAIDE GARZA, DARA CONFERENCIA ESTE MARTES

Les comparto que la catedratica universitaria Dra. María Taide Garza Guerra, experta por más de 20 años en el teje maneje de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas, que hoy preside va a ofrecer este martes 26 de agosto una charla en el Salón de Convenciones del Centro Cultural Tamaulipas, ahí mero frente a la Plaza de Gobierno el 15 Hidalgo.

El tema de la charla conferencia que dictará la Dra. María Tayde es «Herencia Cultural Afrodesciendiente y respeto a sus derechos».

El cartel de invitación, como nunca jamás la habiamos visto antes, dice bien clarito que la Charla será de 10:30 a 11:30, tras lo cual, supongo, entiendo, imagino seguira una sesión de preguntas y respuestas. Herencia Afrodescendiente el tema.

Patrocinan la charla el Centro Cultural Tamaulipas, el Instituto Tamaulpeco para la Cultura y las Artes, la Secretaría de Bienestar Social y Gob Tam.

En eventos públicos, de ahora que ella, Garza Guerra, es la jefa de la CEDH el gobernador Américo Villarreal Anaya al microfono, la tutea. ¿Son familia?

BUSCAN RECONOCIMIENTO MUNDIAL A NARANJA TAMAULIPECA

Pues ahi tienen que la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno americanista encabeza las acciones junto a la Universidad Autónoma de Tamauluipas para que la naranja producida en la región centro del estado sea reconocida como un producto único en el mundo, con identidad, calidad y autenticidad certificadas.

La Indicación Geográfica no solo fortalecerá la identidad regional y protegerá el patrimonio agrícola de Tamaulipas, sino que también abrirá nuevas oportunidades de comercialización en los mercvados nacionales e internacionales, generando un valor agregado y beneficios directos para los productores citricolas. Van en equipo por este reconocimiento a la naranja tamaulipeca. NOS VEMOS.

