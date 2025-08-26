Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), por conducto de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, obtuvo sentencia condenatoria de 37 años y 6 meses de prisión en contra de Luis Javier “V” por el delito de Desaparición Cometida por Particulares.

Un Juez Unitario de Enjuiciamiento emitió la condena después de que el Agente del Ministerio Público presentó los elementos suficientes que acreditan la responsabilidad del acusado en los hechos registrados el 10 de junio de 2023, en el ejido agravio de dos víctimas que fueron privadas de su libertad.

Asimismo, el Juez estableció que Luis Javier “V” deberá realizar el pago de 678 mil, 840 pesos por concepto de multa y ordenó la reparación del daño genérica, quedando a salvo los derechos de las víctimas para reclamarlos en la vía correspondiente.