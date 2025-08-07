Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mediante un proyecto interinstitucional impulsado por el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, se alcanzará la electrificación al cien por ciento en los hogares tamaulipecos durante el período 2025-2028, informó la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González.

Informó que, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, el DIF Tamaulipas y la Secretaría de Energía, se realiza un trabajo conjunto para localizar, ubicar y hacer un diagnóstico de los 2 mil 394 habitantes que, de acuerdo con datos de la CFE, carecen del servicio, de un total de 3 millones 610 mil 553 habitantes que integran el padrón de usuarios.

La cobertura actual de la electrificación en Tamaulipas es de 93.93 por ciento, y, tomando en cuenta que algunas comunidades no cumplen las especificaciones dictadas por la paraestatal, se ha previsto dotarlas de sistemas fotovoltaicos que no requieren de infraestructura de cableado y son igualmente eficientes.

Informó que se llevó a cabo una investigación con los municipios para identificar las localidades que aún carecen de electrificación, y, de igual forma, se aplica actualmente una encuesta a cargo de la estructura de SEBIEN en todo el estado, además de la colaboración de los gobiernos municipales, a los que se ha pedido su participación en estas tareas.

Señaló que tanto en la zona norte como en la sur del estado, existen comunidades sin acceso a la energía eléctrica, y, de acuerdo con la política humanista y de justicia social del gobernador Américo Villarreal Anaya, se impulsan proyectos como este, en que el objetivo es disminuir la pobreza energética de la población con rezago social y económico.

“Este trabajo colaborativo, con un enfoque ampliamente social que pone en el centro a las personas que habitan en zonas vulnerables, va a permitir continuar incrementando la cobertura del servicio eléctrico en las comunidades alejadas o que presentan niveles de pobreza”, precisó Casas González.

La falta de servicios eléctricos básicos no sólo retrasa el desarrollo de las comunidades rurales y de algunas zonas suburbanas, sino que también es un límite a las oportunidades de desarrollo económico y social a que deben tener acceso todas y todos los tamaulipecos, subrayó.