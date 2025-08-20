Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Mientras el secretario del Ayuntamiento capitalino Hugo Reséndez Silva asegura que Ciudad Victoria se perfila como un “polo de desarrollo económico” gracias a la llegada de empresas como Cosco, Chedraui y Walmart, más de la mitad de los habitantes siguen considerando inseguro vivir en la capital de Tamaulipas.

“Las condiciones están dadas en todos los rubros: seguridad, fomento económico, servicios públicos”, afirmó Reséndez, destacando que incluso empresarios de Monterrey que maquilan para Estados Unidos y China han mostrado interés en instalarse en la ciudad.

Sin embargo, los datos cuentan otra historia. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI, en el primer trimestre de 2025, el 51 por ciento de los habitantes de Victoria dijeron sentirse inseguros. Aunque representa una ligera mejora respecto al 56.8 por ciento de diciembre de 2024, la inseguridad sigue siendo una preocupación mayoritaria.

A esto se suman hechos recientes como el reciente hallazgo de un hombre baleado en la colonia Vamos Tamaulipas de esta capital, que contradicen la narrativa de “condiciones óptimas” para la inversión.

Reséndez Silva, quien busca un entendimiento con el gobierno estatal para que lo dejen ser el próximo alcalde, después de Eduardo Gattás, comentó que la “buena calificación” otorgada por la ENSU genera confianza entre inversionistas. Pero no presentó cifras concretas sobre la cartera de proyectos ni detalles sobre las inversiones más consolidadas para 2025.

“No traigo el dato ahorita, escapa a mi memoria” reconoció Reséndez Silva ante la pregunta sobre montos y plazos.

Ciudad Victoria podría estar en camino de convertirse en un polo de inversión. Pero mientras la percepción de inseguridad siga siendo alta y los datos concretos escaseen, el discurso oficial corre el riesgo de sonar más a deseo que a realidad.

EL DÍA QUE HUGO RESÉNDEZ FUE SEPRADO DEL CARGO

En mayo del 2022, la dirección de Comunicación Social de la alcaldía de Victoria informó que ese día, el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva quedaba separado de sus funciones luego que “un juez de control dictó aplicar la medida cautelar derivado de los acontecimientos del pasado 5 de mayo en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Victoria, y su cargo fue ocupado por el licenciado Roberto Huerta Ramos, consejero jurídico, tal como lo marca el Artículo 66 del código municipal para el estado de Tamaulipas”.

Ese 5 de mayo, un elemento de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas presuntamente fue agredido por personal de seguridad de la presidencia municipal que de acuerdo con la ley reciben órdenes exclusivas del alcalde Eduardo Gattás Báez y del secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva.

Por ese motivo, el presidente municipal y Reséndez Silva estuvieron involucrados en una carpeta de investigación acusados de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, amenazas y otros delitos en agravio del policía investigador.

Sin embargo, ante el escándalo ambos fueron “perdonados” por instrucciones superiores y Reséndez Silva pudo reincorporarse a sus funciones de secretario del ayuntamiento, cargo desde el cual aspira a suceder a su aún jefe Eduardo Gattás Báez en la alcaldía de Victoria.