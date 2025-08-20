Por Agencias

Ciudad de México.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la deportación de Julio César Chávez Carrasco (hijo del boxeador Julio César Chávez) “refleja la sólida cooperación” entre los gobiernos de ambos países.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el representante de la Casa Blanca en nuestro país sostuvo que la colaboración bilateral da resultados y fortifica la seguridad tanto para Estados Unidos como para México.

«@DHSgov (Departamento de Seguridad Interior) deportó a Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos conforme a la justicia de su país. Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de ambas naciones”, señaló el diplomático.

En México existe una orden de aprehensión en contra de Chávez Junior, quien enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos, por su presunta relación con la facción del cártel de Sinaloa. (La Jornada).