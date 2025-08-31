Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque la legislación estatal reconoce la existencia de asociaciones de padres de familia como instancias de participación y defensa dentro del sistema educativo, en la práctica esta figura ha quedado desactivada.

El reglamento para su constitución y la Ley de Educación de Tamaulipas establecen su carácter legal y sus funciones, pero desde hace años no hay representación estatal activa que cumpla con esta responsabilidad.

Esta omisión ha generado un vacío que facilita abusos escolares, como el cobro de cuotas indebidas, decisiones arbitrarias por parte de directivos y la falta de mecanismos de defensa colectiva.

Alejandro Águila Argüelles, representante de la Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPAF), indicó que la ausencia de representación ha normalizado los atropellos en muchas escuelas, donde los padres enfrentan solos problemas que requieren soluciones institucionales.

“Qué pasa si deciden no llevar su queja ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) pero la redactan a mano y si no tienen asociación estatal de padres en Tamaulipas o no le dan el curso que debe de ser, los invito a enviarla por correo electrónico a la asociación nacional y yo hago que camine presentando esa queja a la Secretaría de Educación”.

Aclaró que para que la queja trascienda, los afectados deben presentar pruebas y elementos que demuestren que el director está imponiendo la aportación voluntaria en la escuela.