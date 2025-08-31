Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reafirmó su compromiso con la educación de calidad durante el Congreso Estatal de Buenas Prácticas Educativas 2025, realizado en conjunto con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación.

Este encuentro se consolidó como un espacio de reflexión, aprendizaje colectivo e intercambio de experiencias que fortalecen la práctica educativa en el nivel medio superior y superior en Tamaulipas, impulsando la innovación pedagógica, el fortalecimiento docente y la educación transformadora.

El Congreso reunió a más de 1 200 docentes de 21 instituciones externas provenientes de las tres regiones del estado, en donde se presentaron 234 ponencias, en 6 sesiones y 5 salas, abordando temas relacionados con innovación educativa, inclusión, pedagogía socioformativa y desarrollo de competencias para la docencia contemporánea.

Se destacó la participación del Dr. Sergio de Jesús Tobón Tobón, presidente del Centro Universitario CIFE, quien impartió una conferencia en la que abordó la integración de la inteligencia artificial en la educación y la importancia de desarrollar metahabilidades socioformativas en estudiantes y docentes.

El Dr. Tobón, reconocido especialista en innovación educativa a nivel internacional, destacó la necesidad de una pedagogía innovadora, ética y colaborativa, así como la participación de los docentes en la evaluación socioformativa, investigación aplicada y diseño de proyectos educativos que integren la IA de manera responsable.

La Relatoría General del Congreso sintetizó los principales hallazgos y aportaciones de las ponencias, destacando el compromiso de los docentes con la innovación educativa, la inclusión y la transformación social, evidenciando que las buenas prácticas no solo generan conocimiento, sino que también inspiran y transforman la educación.

Con la realización de este Congreso, la UAT reafirma su papel como motor del desarrollo educativo y académico del estado, promoviendo la investigación, la actualización constante de la docencia y la implementación de estrategias que respondan a los desafíos del mundo contemporáneo, asegurando que sus estudiantes y docentes estén preparados para participar de manera crítica, ética y responsable en la sociedad del conocimiento.