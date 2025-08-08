Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que el representante social adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres (FEIDFHDM) realizó las acciones jurídicas para que fuera vinculado a proceso José Luis “T”, por el delito de feminicidio.

La autoridad judicial dictó la medida después que el Agente del Ministerio Público presentara elementos que implican al acusado en el citado delito registrado, el pasado 29 de julio en un Fraccionamiento al poniente de esta ciudad, donde agredió a la víctima con un objeto punzocortante, ocasionando su fallecimiento.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de no dejar impunes los delitos que atentan contra la vida y dignidad de las mujeres”, indicó la instancia en su versión oficial.