Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, obtuvo del Juez del Sistema Penal Acusatorio, sentencia condenatoria de 106 años dos meses y tres días de prisión en contra de Fernando “S”.

El hoy sentenciado fue declarado responsable de los delitos de evasión de presos, robo, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, homicidio calificado con alevosía y ventaja en grado de tentativa, así como homicidio calificado consumado con alevosía y ventaja cometido en contra de funcionarios públicos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, en octubre de 2021, Fernando «S» disparó en contra de dos elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de esta FGR, en Puerto Vallarta, Jalisco, quienes perdieron la vida, mientras que el agresor logró darse a la fuga.

De acuerdo con la versión oficial de la FGR, por lo anterior se giró la orden de aprehensión en su contra, y tras labores de inteligencia y campo por parte de autoridades de los tres niveles de Gobierno, se logró su detención en el estado de Colima.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF), aportó las pruebas necesarias para obtener la sentencia referida, misma que cumplirá en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano.