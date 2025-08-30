Por Agencias

Washington, DC.- Una corte federal de apelaciones falló este viernes que el presidente Donald Trump no tenía derecho legal para imponer aranceles generalizados, pero por ahora dejó en pie el plan del mandatario de construir un muro proteccionista alrededor de la economía estadunidense. Tras conocer la decisión, Trump dijo que todos los aranceles se mantienen y que con la ayuda de la Suprema Corte se usarán en beneficio del país.

La Corte de Apelaciones para el Circuito Federal determinó que Trump no estaba legalmente autorizado para declarar emergencias nacionales e imponer impuestos a las importaciones de casi todos los países del mundo, en gran medida confirmando una decisión de mayo de un tribunal federal de comercio especializado de Nueva York.

Sin embargo, el tribunal anuló una parte de esa decisión que invalidaba los aranceles de inmediato, con el fin de darle tiempo al gobierno de Trump para apelar ante la Corte Suprema.

La decisión complica las ambiciones de Trump de cambiar por completo décadas de política comercial estadunidense por su cuenta.

Trump tiene leyes alternativas para imponer impuestos a las importaciones, pero éstas limitarían la rapidez y severidad con la que podría actuar. Sus aranceles, y la manera errática en que los ha implementado, han sacudido los mercados globales, enajenado a los socios comerciales y aliados de Estados Unidos, y aumentado los temores de precios más altos para los consumidores estadunidenses y un crecimiento económico más lento. (Ap/La Jornada/Agencias).