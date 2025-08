Por Agencias

Almoloya de Juárez, Estado de México.- En punto de las 9:52 de la mañana de este viernes, Israel Vallarta Cisneros abandonó el penal de máxima seguridad del Altiplano, luego de permanecer casi 20 años encarcelado sin recibir sentencia.

Tras cruzar la garita de seguridad del penal federal, se fundió en un abrazo con hijo Israel y su esposa María Sáenz y posteriormente con su abogado Arturo López, quien desde hace más de cinco años asumió su defensa.

Minutos después advirtió que habrá consecuencias para todos y cada uno de los que participaron en el montaje televisivo que orquestó Genaro García Luna, secretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón y quienes durante cuatro lustros maniobraron para mantenerlo en prisión.

“Gracias a todos por estos años de apoyo, a todo el pueblo de México, gracias, porque no creyeron todas las mentiras y verdades ocultas que hicieron aquellos gobiernos pasados, y sin hacer politiquería, yo sabía que la verdad se iba a imponer tarde o temprano”, dijo.

Vallarta reveló que fue la noche del jueves, alrededor de las 21 horas cuando fue notificado de la sentencia absolutoria que le dictó la juez tercero de distrito en materia penal federal, con sede en Toluca.

“Nunca perdí la esperanza de salir libre, jamás, jamás lo hice, pues siempre supe que fuimos inocentes y eso fue lo que mantuvo la esperanza de que sabía que algún día se iba a hacer justicia”, apuntó.

Cuestionado sobre si demandará al Estado Mexicano por mantenerlo 20 años en prisión sin sentencia alguna, Israel Vallarta respondió que valorará la posibilidad, pero recalcó que ahora, para él, lo más importante es disfrutar a su familia, pues durante el tiempo que estuvo encarcelado, perdió a su padre, madre y hermanos. “De qué sirve que me den miles de millones de pesos, de reparación del daño, sin con eso no recupero a tanta gente que perdí”.

No obstante, su esposa María Sáenz dijo que sí esperan, al menos, que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum le ofrezca una disculpa pública, pues recalcó que es “a todas luces injusto e inhumano” mantener a un hombre encarcelado casi 20 años sin recibir sentencia.

Israel Vallarta prometió a los medios organizar una conferencia de prensa para responder todas las preguntas que se le formulen y hablar de todo y todos.

“Tengo mucho que deci , pero ya habrá tiempo, ahora lo que quiero es estar con mi familia”.

Reconoció que dentro del penal del Altiplano coincidió con Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de Genaro García Luna, y aclaró que nunca le reclamó ni le ofendió ni lo golpeó. “Mi justicia no era golpearlo o hacerle daño, a él o a su familia. Yo solo quiero que se haga una justicia correcta, en la que él viva tras las rejas y padezca las limitaciones que él vivió dentro de la cárcel de no poder estar al lado de sus seres queridos.

Vallarta fue detenido en diciembre del 2005 y fue víctima de un montaje televisivo orquestado por el entonces secretario de seguridad federal, Genaro García Luna, quien aseguró que esta persona pertenecía a la banda de secuestradores Los Zodiaco.

Junto con Israel Vallarta fue detenida la francesa Florence Cassez quien en 2013 recuperó su libertad gracias a un amparo directo que le concedió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Indicó que Cárdenas Palomino fue trasladado del penal del Altiplano a otra cárcel el miércoles pasado y recordó que tras su detención, este mando policiaco incondicional a García Luna, le ofreció un acuerdo económico para no revelar la tortura que se le infringió durante su captura, lo cual él rechazó.

También reconoció que tampoco aceptó el acuerdo de amnistía que le ofrecieron las autoridades en 2019 e insistió que siempre tuvo la confianza de que algún día se le haría justicia, pues no cometió delito alguno.

‘CARLOS LORET DE MOLA, ME DEBES UNA EXPLICACIÓN’

Ya dentro del vehículo que abordó para dirigirse su casa, Israel Vallarta grabó un breve video que subió a redes sociales en el que invita al periodista Carlos Loret de Mola a platicar de lo acontecido, pues fue en su espacio noticioso en Televisa, donde se realizó el montaje de la detención de Vallarta.

“Carlos, ya platicaremos. No te odio porque todo cae por su propio peso. Tú sabes bien porqué saliste de Televisa, tú y yo lo sabemos, pero esa plática me gustaría tenerla de frente. Sí me gustaría Carlos Loret de Mola que escuches esto y ojalá me quieras invitar a tu programa, porque yo con mucho gusto, desde ahorita, te acepto la invitación si la quieres hacer”.

Vallarta expresó que esa plática que quedó inconclusa minutos antes de la transmisión del montaje, como la que no se pudo concretar ante el juez, se tiene que dar ahora, ya sea en su espacio noticioso o bien en algún otro canal o medio de comunicación que desee organizar ese encuentro.

“Carlos Loret de Mola Álvarez aquí estoy. No te deseo nada malo. Te deseo bendiciones de corazón y creo que es justo que platiquemos. Me debes una plática. Me debes una explicación”.

Por su parte, La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este viernes que el juzgado tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó sentencia absolutoria a Israel Vallarta Cisneros, quien pasó casi dos décadas en prisión sin sentencia.

“Sí, fue la decisión de una jueza”, dijo Sheinbaum en la conferencia matutina en Palacio Nacional. Recordó que la Secretaría de Seguridad, bajo la dirección de Rosa Icela Rodríguez, “estuvo trabajando para su liberación, sobre todo por la tortura que él recibió durante su detención”.

Sheinbaum también subrayó que este caso no puede desvincularse de la forma en que se realizó la detención en 2005, durante la gestión de Genaro García Luna y del “montaje televisivo” que la acompañó. “No se nos puede olvidar cómo fue la detención y el montaje televisivo… conducido por quienes después fueron señalados por vínculos con el narcotráfico. Ese sexenio se caracterizó no por buscar la seguridad, sino por aliarse con grupos delincuenciales”, afirmó la mandataria.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, precisó que la sentencia absolutoria se emitió el 31 de julio, tras un proceso penal que se extendió por casi 20 años. Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005 y enfrentó acusaciones por delincuencia organizada y secuestro.

Durante el proceso se interpusieron al menos diez apelaciones, seis juicios de amparo, siete recursos de revisión y tres quejas, según detalló la funcionaria. En 2022, el Comité contra la Tortura de la ONU solicitó medidas de protección, atención médica y alternativas a la prisión para Vallarta, ante las denuncias de tortura sufridas durante su detención.

Rodríguez añadió que, desde la administración anterior, el gobierno federal dio seguimiento al caso y apoyó a la familia de Vallarta, en especial a su esposa, en gestiones médicas y sociales.

“Este proceso penal tan largo concluye finalmente con la resolución de la jueza. En enero de 2025 se habrían cumplido 20 años de prisión sin sentencia”, puntualizó.

Sheinbaum cerró su intervención recordando que, más allá de las investigaciones que corresponden a la Fiscalía General de la República, el caso Vallarta es un ejemplo de la corrupción y los abusos cometidos durante la llamada guerra contra el narcotráfico. (Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz/La Jornada/Agencias).