Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La estudiante la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Laura Melissa Zamora España, conquistó la medalla de bronce durante su participación en el Karate 1 Youth League Monterrey 2025, celebrado en la Sultana del Norte.

La alumna de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo compitió con gran determinación en la categoría U21 -50 kilogramos, modalidad Kumite Femenil, logrando colgarse el metal de bronce y poner en alto el nombre de la UAT en esta competencia.

Este evento de talla mundial avalado por la World Karate Federation (WKF) reunió a los mejores atletas de más de 50 países, que dejaron todo en cada uno de los combates celebrados.

Además vieron participación los universitarios, Hannah Quezada Bautista y Abraham Balderas Guillén en la categoría U21, así como también José Alonso Guzmán Santoyo en Junior, todos ellos bajo el mando de su entrenador Tomás Rodríguez Zamora.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas refrenda su compromiso con los atletas universitarios, siendo el deporte parte fundamental en la formación integral de los estudiantes, promoviendo además los valores a través del desarrollo deportivo entre los jóvenes.