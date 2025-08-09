Por Agencias

Guadalajara, Jalisco.- La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró esta tarde la primera etapa del Hospital Regional de Especialidades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Tlajomulco, al sur de la zona metropolitana de Guadalajara.

La mandataria dijo que el proyecto busca recuperar las instituciones que fueron abandonadas “durante la etapa neoliberal” para garantizar los derechos constitucionales de los mexicanos, en este caso a la salud pública.

“El derecho a la salud es un derecho constitucional establecido en el artículo 4 y a los gobiernos nos corresponde garantizar ese acceso, por eso estamos empeñados en rescatar las instituciones públicas que fueron abandonadas durante todo el periodo neoliberal de 1982 a 2018”, señaló.

Ante una amplia concurrencia que abucheó al gobernador emecista Pablo Lemus, lo que obligó a Sheinbaum a pedir sin lograrlo respeto para el político, la presidenta dijo que el nuevo nosocomio del Issste viene a complementar el servicio del hospital Valentín Gómez Farías, también del ISSSTE, en Zapopan, brinda a sus derechohabientes.

Recordó que su construcción inició durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, lo que permitirá que a finales de este año y contando desde octubre pasado que llegó al cargo como presidenta, serán inaugurados 50 hospitales en el país, con la visión de lograr la universalidad y gratuidad en los servicios de salud. (Juan Carlos Partida/La Jornada).