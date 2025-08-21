Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El diputado de Morena, Alberto Moctezuma, lanzó un llamado urgente desde la Comisión de Salud del Congreso local para frenar el funcionamiento de clínicas privadas que operan al margen de la ley y representan un riesgo para la salud pública.

“Si tratan de engañar a la autoridad, están infringiendo la norma de Cofepris. Hay que actuar con firmeza para evitar que estos negocios cierren en un lugar y reabran en otro, incluso con el mismo nombre”, advirtió el legislador, al referirse al caso de la clínica Bellum, clausurada en Madero y posteriormente reubicada en la misma ciudad.

Moctezuma reconoció que durante su gestión en Cofepris no se registraron denuncias similares, pero subrayó que este tipo de prácticas están proliferando y requieren trazabilidad y seguimiento institucional.

“No tengo estadísticas actuales, pero exhorto a la ciudadanía a denunciar. Solo así puede actuar la Cofepris, con vigilancia más estrecha”, insistió.

El diputado también alertó sobre el uso de sustancias engañosas en clínicas estéticas y de nutrición, y pidió a los usuarios verificar que los establecimientos cuenten con autorización oficial, claves sanitarias y personal médico certificado. “Hoy en día, con un diplomado ya se hacen llamar cirujanos plásticos, y no es así. La gente debe investigar para saber quién los va a tratar”, enfatizó.

Finalmente, reiteró su compromiso desde la Comisión de Salud para impulsar verificaciones más rigurosas y proteger a la población de servicios que, bajo apariencia de bienestar, pueden poner en riesgo la vida.