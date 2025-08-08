Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El director general del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT), Víctor González Salum, reconoció que el impacto de la pandemia también se hizo sentir en el nivel medio superior, tanto en el aprendizaje académico como en el desarrollo socioemocional de los estudiantes.

“Sí, no estamos exentos”, afirmó González Salum al ser cuestionado sobre los rezagos detectados en los alumnos.

Señaló que, al igual que en niveles básicos, se han identificado deficiencias en áreas como lectura y pensamiento matemático, además de dificultades en la interacción social entre adolescentes.

Para atender estas problemáticas, el COBAT implementa un periodo de reforzamiento académico previo al inicio del ciclo escolar. Durante dos semanas, los estudiantes reciben clases de regularización en las materias donde presentan mayores dificultades, detectadas a través de un examen diagnóstico. “La idea es que todos entren más o menos parejos al iniciar el ciclo”, explicó el director.

Además del componente académico, González Salum destacó la importancia de las actividades extracurriculares como herramientas para fortalecer el vínculo entre los jóvenes. “Tenemos todo lo que es arte, cultura y deportes, que ayudan mucho a la convivencia”, dijo.

Estas actividades incluyen concursos estatales y nacionales en diversas disciplinas, como el caso de un alumno del plantel Mante que actualmente participa en la Olimpiada Nacional de Box.

El enfoque integral del COBAT busca no solo nivelar el aprendizaje, sino también reconstruir las habilidades sociales que se vieron afectadas durante el confinamiento. “Con la convivencia diaria, se va normalizando”, concluyó.