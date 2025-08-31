Por Agencias

Mazatlán, Sinaloa.- Dos personas fueron asesinadas a balazos por gatilleros en dos hospitales diferentes, uno público y otro privado en Culiacán, informaron fuentes oficiales.

Los hechos, al parecer simultáneos, se registraron después de las 14 horas cuando se informó que presuntamente un gatillero con vestimenta blanca ingresó al tercer piso del Hospital General Nuevo de Culiacán, para asesinar a un paciente.

El otro ataque armado se suscitó en una clínica particular ubicada por la calle Vicente Guerrero, en el centro de la ciudad.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa explicó que tras los reportes de detonaciones de arma de fuego en el Hospital General de Culiacán, las autoridades del Grupo Interinstitucional atendieron la situación.

El perímetro del hospital fue resguardado con gran presencia de elementos de las diferentes corporaciones de seguridad.

El titular de la Secretaría de Salud, Cuitláhuac González, dijo que trabajaban en protocolos de seguridad para los hospitales públicos cuando ingresen pacientes heridos de hechos violentos y también para evitar riesgos fueron trasladados a otros centros de atención de salud. (Irene Sánchez/La Jornada).