Por Blanca Esthela Hernández D.

Tampico, Tamaulipas.- Como parte del proyecto de fortalecimiento e implementación de los Centros Reguladores de Urgencias Médicas en Tamaulipas (CRUM), el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, hizo entrega de la segunda ambulancia al recién creado CRUM de la zona sur del estado.

Con la entrega de esta unidad, se otorgarán servicios interhospitalarios para conectar las ambulancias de los hospitales de segundo y tercer nivel de atención e incluso con el primer nivel (centros de salud) para incrementar la conectividad y ser más eficiente el movimiento de los pacientes, no solo en lo que respecta al vehículo, también en la seguridad y la atención del mismo.

“Por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, estamos fortaleciendo el sistema de urgencias y dentro del proyecto, se contempla la creación de otros CRUM en localidades del norte del estado, como lo estamos haciendo en la zona sur, con el fin de ampliar la cobertura de este servicio en todos los municipios”, destacó Hernández Navarro, al hacer la entrega de esta ambulancia que se estima que en esta zona se cuente con 3 unidades de este tipo de asistencia médica.

Dijo que se trata de otorgar una mejor calidad de atención, incrementar la efectividad de la respuesta a la emergencia para aumentar la sobrevida de los pacientes, así como mejorar y aprovechar los recursos destinados a los servicios de salud.

El CRUM, reportó que en lo que va de este mes de agosto, se han atendido 296 incidentes médicos que fueron derivados a las líneas de este Centro Regulador, de los cuales 101 pacientes requirieron de un traslado a una unidad hospitalaria, 106 fueron valorados por el personal médico del CRUM en el lugar de los hechos y 89 fueron incidentes filtrados con regulación médica.