Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La paciencia se agotó. Este martes, trabajadores sindicalizados de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Victoria se manifestaron frente al domicilio del alcalde Eduardo Gattás Báez en el fraccionamiento Teocaltiche, exigiendo atención urgente a las condiciones precarias en las que operan.

Sin respuesta por parte del edil, los empleados decidieron escalar su protesta y acudir directamente al gobernador.

“Nos tienen en un total abandono… no tenemos nada. Este gerente más bien lo pusieron a cuidar el dinero, no a apoyarnos nosotros con lo que ocupamos”, acusaron los trabajadores, lo que incluso se filtraron por medio de audios que subieron a las redes y que ya circula entre empleados y ciudadanos.

La manifestación frente a la casa del alcalde fue convocada por dirigentes sindicales, quienes denunciaron que los trabajadores carecen de herramientas, vehículos, gasolina y condiciones mínimas de seguridad para operar.

Cabe señalar que la protesta fue pacífica, pero cargada de indignación acumulada.

Los trabajadores señalaron que el alcalde Gattás Báez no solo ha ignorado sus demandas, sino que ha permitido que el gerente de la Comapa priorice el control presupuestal sobre las necesidades operativas.

“Querían que lucháramos, pues vamos a luchar, pero no con el gerente, vamos a llevar nuestra denuncia ante el gobernador, se escucha en el audio, en referencia a la decisión de acudir a la planta R1, donde el gobernador Américo Villarreal tenía prevista una visita.

Desde las 8 de la mañana los trabajadores comenzaron a reunirse en las instalaciones centrales para organizar el traslado en vehículos particulares hacia R1. El objetivo: evidenciar ante el Ejecutivo estatal que “sí somos mayoría, que estamos unidos y que nos tienen en un mal abandono”.

La movilización representa un punto de quiebre en la relación entre el sindicato y la administración municipal. Mientras Gattás guarda silencio, los trabajadores exigen que se escuche su voz y se atiendan las condiciones laborales que afectan directamente la calidad del servicio de agua potable en la capital de Tamaulipas, ciudad Victoria.