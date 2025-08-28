Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este día, durante una atención a medios, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Humberto Armando Prieto Herrera, informó que el Poder Legislativo ya recibió la notificación formal sobre los presuntos actos de corrupción ocurridos en la Secretaría de Salud durante la administración pasada, y aseguró que se actuará con firmeza, sin encubrimientos ni impunidad.

El legislador de Morena confirmó que el Congreso fue notificado oficialmente sobre el caso, en el cual se señalan posibles desvíos millonarios relacionados con empresas vinculadas a los llamados “hermanos Carmona”, por un monto estimado preliminarmente en 343 millones de pesos.

“Efectivamente, el día de ayer recibimos vista en el Congreso sobre esta situación que la Secretaría de Salud hizo entrever; se trata de posibles actos de corrupción cometidos por la administración anterior con empresas ligadas a los hermanos Carmona”, señaló el diputado Prieto Herrera.

Subrayó que ya se está analizando el caso al interior del Congreso y adelantó que la próxima semana se dará a conocer el curso de la acción institucional que se tomará para dar seguimiento a esta situación.

“No vamos a permitir que este posible acto de corrupción quede impune. Estas denuncias involucran cantidades de dinero que debieron ir a hospitales, a medicinas. Es indignante pensar que mientras se decía que no había infraestructura ni presupuesto, ese dinero estaba siendo desviado”, puntualizó.

Asimismo, el presidente de la Junta de Gobierno fue enfático en señalar que el Congreso no será cómplice de ningún acto indebido, reiterando el compromiso de trabajar en apego a la legalidad y con transparencia en la rendición de cuentas.

“Nosotros no somos comparsas de nadie. Vamos a levantar la voz con fuerza para que este asunto se esclarezca y se llegue hasta las últimas consecuencias. Si hay más casos similares en otras áreas del gobierno, también serán revisados. Nunca es tarde para hacer justicia”, enfatizó.

Finalmente, hizo un llamado a las demás instancias gubernamentales para realizar revisiones exhaustivas y detectar posibles irregularidades similares.