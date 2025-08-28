Por Agencias

Pénjamo, Guanajuato.- Dos menores de edad reportados como desaparecidos en Pénjamo fueron encontrados, en el marco de un operativo donde se desmanteló un centro de operación del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG); uno murió por la gravedad de las heridas que tenía.

El 12 de agosto, Uriel Ventura Pérez, de 17 años de edad, y Leonardo Alejandro Raya Hernández, de 14 años, fueron privados de la libertad por hombres armados.

La página de Alerta Amber reportó, a las 19 horas del día 23, que fueron encontrados con vida. Trascendió que los adolescentes fueron torturados y tenían heridas de gravedad.

La Secretaría de Seguridad y Paz informó que desde el 23 de agosto a la fecha han realizado diversos operativos en Pénjamo, donde aseguraron un punto de operación del CJNG.

Detalló que aseguraron dos armas largas, un arma corta, más de 570 cartuchos, más de 40 cargadores, prendas, chalecos, cascos, botas, accesorios tácticos, un vehículo, hachas y una motosierra.

“En el marco de estas acciones también fueron localizadas dos personas menores de edad con reporte de Alerta Amber”, ventiló.

Añadió que ambos recibieron atención médica, pero “uno de los adolescentes falleció más tarde y el otro permanece recibiendo atención médica”.

Quien falleció fue Leonardo Alejandro Raya Hernández.

La Secretaría de Seguridad expresó “su solidaridad ante este hecho que duele y preocupa”.

La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene “abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, con un compromiso firme de transparencia y apego a la ley”, sostuvo.

Los trabajos de investigación y operativos en Pénjamo se mantienen por parte de autoridades federales y estatales, concluyó. (Carlos García/La Jornada).