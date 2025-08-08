Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Mientras el gobernador Américo Villarreal Anaya ha reconocido un repunte en casos de extorsión en Tamaulipas, el secretario del ayuntamiento de Victoria, Hugo Reséndez Silva, sostuvo que en la capital la incidencia es mínima.

“Muy bajo. Andamos muy bajo en la extorsión. Realmente, nosotros analizamos las incidencias delictivas semana a semana. La extorsión figura con muy bajos números”, enfatizó Reséndez Silva.

Según el funcionario, se registran entre uno y dos reportes semanales por este delito (extorsión), cifra que considera marginal en comparación con otros rubros como el robo a casa habitación, que alcanza entre ocho y nueve casos por semana.

Hugo Reséndez contextualizó que, con más de 113 mil tomas de agua domiciliarias en Victoria, los 500 robos anuales representan una proporción “muy baja”. En el caso del robo a comercio y a transeúntes, también aseguró que las cifras son reducidas.

Pese a ello, subrayó que el objetivo del gobierno municipal es alcanzar el ideal de “cero delitos” en la capital de Tamaulipas.