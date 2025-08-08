Por Agencias

Nogales, Sonora.- Autoridades migratorias de Estados Unidos retuvieron por varias horas y retiraron la visa al presidente municipal de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim Nogales, quien confirmó los hechos a través de un videomensaje difundido en sus redes sociales. Ahí aseguró que la medida corresponde a un proceso administrativo y no a una sanción por actos indebidos.

En su mensaje, el alcalde morenista aseguró que ha enfrentado dicho proceso con responsabilidad y que continúa trabajando con sus labores como alcalde, incluso participando en reuniones binacionales de México y Estados Unidos en temas de seguridad.

“Efectivamente, el gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida respecto a mi situación migratoria, lo cual respeto. Mantengo la tranquilidad y la conciencia en paz porque no se me calificó absolutamente de nada indebido… no se trata de una cacería ni de un escándalo”, expresó. Gim Nogales señaló que continúa desempeñando sus funciones con normalidad y llamó a evitar confrontaciones políticas.

De acuerdo con funcionarios municipales, el incidente ocurrió el martes 5 de agosto, cuando el edil intentó cruzar hacia Arizona por la garita Dennis DeConcini. Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) le habrían solicitado pasar a una segunda inspección, donde permaneció varias horas antes de ser liberado sin su documento de cruce.

Este es el segundo caso en menos de dos meses en que un alcalde de Sonora pierde su visa estadounidense. El 11 de junio, autoridades migratorias en la garita de Lukeville, Arizona, negaron la entrada y cancelaron la visa de turista al presidente municipal de Puerto Peñasco, Óscar Eduardo Castro Castro, también de Morena.

Gim Nogales logró en 2024 una reelección histórica, al convertirse en el primer alcalde en repetir mandato en la historia reciente de la ciudad fronteriza. Con el respaldo de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM-Panal), obtuvo cerca del 60% de los votos, equivalentes a más de 42 mil sufragios.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han dado a conocer las razones de la cancelación de la visa del edil nogalense. (Cristina Gómez Lima/La Jornada).