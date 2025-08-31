Por Redacción

Ciudad de México.- En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América, la Fiscalía General de la República (FGR), entregó en extradición al Gobierno de aquel país a un fugitivo de nacionalidad mexicana requerido por la Corte de Distrito del Octavo Distrito Judicial Condado de Clark, Nevada, por el delito de homicidio.

En agosto de 2020, Erick «R», privó de la vida a una mujer dentro de su departamento, y días después el cuerpo de la víctima fue hallado en una carretera en el estado referido.

Por lo anterior, el Gobierno de México concedió la extradición del reclamado al Gobierno de los Estados Unidos, y se llevó a cabo su entrega en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los agentes designados para su traslado a dicho país.