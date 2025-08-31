Por Agencias

Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo.- Dos policías municipales de Mixquiahuala, identificados con las iniciales A. E. L. C., y E. H. T., de 43 y 23 años de edad, fueron asesinados a balazos leste sábado tras perseguir en su patrulla a un grupo de delincuentes armados.

La doble ejecución se perpetró alrededor de las 13:10 de la tarde en el poblado de Felipe Carrillo Puerto.

De acuerdo con los primeros reportes, los oficiales perseguían a un grupo de presuntos huachicoleros. Dos criminales iban armados en una camioneta Oxford gris y otro par en una motocicleta negra con anaranjado.

Al llegar a la entrada de la localidad de Felipe Carrillo Puerto, los individuos junto con supuestos pobladores de la localidad los acribillaron.

Tras perpetrar el doble crimen, huyeron. El lugar donde fue perpetrado dicho ataque fue acordonado.

Agentes de investigación y peritos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), se presentaron en el sitio para recoger los indicios para esclarecer el crimen y realizar el levantamiento de los cadáveres.

La ejecución de los dos policías se perpetró doce horas después del asesinato, la noche del viernes, en San Francisco Bojay, municipio de Tula, de dos individuos que iban a bordo de una camioneta Tiguan gris.

Un grupo de sicarios, desde otro vehículo los mataron, cuando circulaban por la carretera Tepetitlán-Tula, cerca de la zona arqueológica de Tula.

Uno de los ejecutados fue identificado como El Guacho, lugarteniente de El Selva, jefe de una célula criminal de Los H de Alberto Muñoz Marmolejo. El Selva fue asesinado también el pasado 22 de junio.

Con la ejecución de los policías de Mixquiahuala, suman ya seis los uniformados de diversas corporaciones de Hidalgo que han sido asesinados en la entidad en menos de dos meses.

El pasado 20 de julio, tres policías ministeriales de la PGJH que investigaban el levantón de dos jóvenes fueron emboscados en Tula por presuntos integrantes de la banda delictiva de Los H. En el ataque murió el agente, Israel Martínez Hernández.

Días antes, entre el 6 y 7 de julio dos policías ministeriales, Vicente Monroy Ballesteros y Paulino Castañeda Aguilar, murieron a causa de las lesiones que sufrieron tras ser secuestrados y torturados por integrantes de una secta satánica en el interior del templo Angelito Negro 666 de la colonia La Loma de Pachuca, donde los agentes habían acudido para entregar una notificación judicial de medidas cautelares a favor de una mujer en contra de su esposo por violencia intrafamiliar y que vivía en el inmueble.

El 7 de agosto pasado, Bernardino Cortés de la Cruz de 32 años de edad, y quien era elemento activo de la Policía Estatal comisionado a la región Jacala fue asesinado de un balazo presuntamente de forma accidental en su misma casa de la colonia San Cayetano de Pachuca por su compañero Irving Hernández Hernández. (Ricardo Montoya/La Jornada).