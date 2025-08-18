Por Redacción

Ciudad de México.- En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América, la Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición al Gobierno de aquel país a dos personas de nacionalidad mexicana requeridas por su responsabilidad en delitos sexuales.

En el primero caso, Francisco “L” fue requerido por el Tribunal de Distrito del Condado de Harris, Texas, por los delitos de abuso sexual continuo, lesión sexual calificada e indecencia, los tres cometidos en contra de dos menores de edad.

Esta persona fue detenida en abril de este año en Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con el comunicado de la FGR número 548, de este domingo, en la segunda causa penal, Francisco “C”, también fue requerido por el Tribunal de Distrito del Condado de Harris, Texas, en su caso por los delitos de agresión sexual agravada e indecencia, ambos en contra de un menor.

Fue detenido en abril del presente año en la Ciudad de México.

Tras las gestiones de la FGR, el Gobierno de México concedió la extradición de los reclamados al Gobierno estadounidense, por lo que se llevó a cabo su entrega en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los agentes designados para su traslado final.