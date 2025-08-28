Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Elementos de la Policía Estatal aseguraron en Reynosa a una persona del sexo masculino que conducía una camioneta con reporte de robo, tras un operativo derivado de un monitoreo del C5.

El hecho ocurrió cuando el personal atendió un aviso emitido por las cámaras de vigilancia, luego de detectar una camioneta Ford Explorer color dorado, modelo 2004, con placas de circulación XAV-328-C, circulando sobre la autopista Monterrey–Reynosa a la altura de la Fiscalía General de la República (FGR).

Tanto el hombre como la camioneta quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.