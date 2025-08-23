Por Redacción

Ciudad de México.- Como parte de las acciones para impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles, en una operación en la mar, en costas de Guerrero, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada México en funciones de Guardia Costera, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron a cuatro personas y aseguraron 601 kilos de cocaína.

Esta acción se efectuó al realizar recorridos de vigilancia marítima y aérea para mantener el Estado de derecho en aguas nacionales, en los que participaron embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México, las cuales detectaron una embarcación menor con cuatro tripulantes a bordo, que transportaban 20 bultos tipo costalillas, por lo que se procedió a una inspección, donde se hallaron 600 paquetes confeccionados en plástico negro que contenían aproximadamente 601 kilos de cocaína.

Por lo anterior, a las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso.

De acuerdo con la versión oficial de la SSPC encabezada por Omar García Harfuch, con este aseguramiento suman 1.5 toneladas de cocaína aseguradas en días recientes en acciones consecutivas. Además, en lo que lo que va de la presente administración suman más de 47 toneladas de droga asegurada en la mar.

Con esta última acción se evitó que alrededor de 1,203,000 dosis llegaran a manos de jóvenes, lo que también representa una afectación económica a los grupos delictivos de 139,773,562 pesos.

Estos dispositivos de seguridad son parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que se realizan en la mar para inhibir la comisión de delitos con el fin de garantizar y mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.