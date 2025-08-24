Por Agencias

Ciudad de México.- Durante casi nueve meses, el posible regreso del mexicano, Sergio Pérez a la Fórmula 1 generó preguntas y especulaciones. En los primeros días de mayo, un grupo de personas dijo haber visto en una aplicación que el avión privado de Checo estaba en Miami, donde ese fin de semana se correría el Gran Premio y Cadillac realizaría su primer evento oficial.

Algunos dieron por cierta la noticia, incluso aseguraron que la escudería filial de General Motors preparaba su presentación como nuevo piloto.

Nada de eso ocurrió ni pareció mover la intención del tapatío de pasar seis meses de sabático, hasta este sábado que las negociaciones tomaron forma, según los medios especializados Motorsport y The Race.

Checo, ganador de seis carreras en el máximo circuito -incluidas cinco con Red Bull-, tres poles y un subcampeonato del mundo de pilotos en 2023, ha llegado a un acuerdo con los dueños de Cadillac, “de dos a tres temporadas para que nada ponga en entredicho su continuidad”, en el cual sólo resta la firma de los contratos definitivos, “proceso que toma un poco más de tiempo” antes del anuncio oficial por las plataformas digitales de la escudería, coinciden las publicaciones. Ni la escudería ni la Fórmula 1 han emitido información al respecto.

A la información difundida este sábado, el portal británico RacingNews 365 sostuvo que la pareja de pilotos de Cadillac ya está definida para 2026 con el finlandés, Valterri Bottas y Checo Pérez.

Sobre la posible presentación del tapatío, el sitio Planet F1 adelantó hace unos días que esta se llevará a cabo el fin de semana del Gran Premio de Italia, del 5 al 7 de septiembre, aunque Motorsport precisó en su publicación que será incluso antes. (La Jornada y Agencias).