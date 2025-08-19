Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cómo están? En estos días tuvimos oportunidad de darnos visitar en un fin de semana el poblado La Pesca, y en otro fin de semana la playa Miramar en Cd. Madero.

Los viajes fueron desde luego por carreterra. Y fueron en horas del día , tal y como lo han recomendado funcionarios de la Secretaria estatal de Seguridad Pública. La recomendación es para evitar contratiempos de inseguridad en nuestras carreteras.

Por lo que toca a la carretera Victoria-Soto La Marina y la carretera Soto La Marina-La Pesca debo decir que están en buenas condiciones en lo que respecta a la carpeta asfáltica. Este buen estado en su carpeta asfáltica creo obedece sin duda a que el anterior gobernador -Cabeza de Vaca- le dio siempre un excelente m a n t e n i m i e t o , sin duda porque él tenía -y tiene- en La Pesca varias casonas, construcciones de ensueño. En su sexenio incluso dicha carretera gozaba de una supervigilancia por parte de Policía Estatal. Algunos días vi que hasta había una patrulla estacionada en cosa de cada 5 kilómetros.

Actualmente, repito, dicha vía de comunicación en casi perfectas condiciones. Si acaso de repente un nefasto bache. En lo que si requiere atención es que la autoridad debería mantenerla limpia de yerbas. Y es que arbolitos y maleza invaden la orilla de dicha carretera y hasta tapan, obstaculizan algunos anuncios carreteros. Ah y hay algunos molestos baches a pocos metros luego de pasar el Aeropuerto que conecta a Cd. Victoria con otros aeropuertos del país.

Por lo que corresponde a la Carretera federal Victoria-Tampico está esta en perfectas condiciones. Y sin maleza ni arbolitos en la orilla. Sin embargo en un tramo carretero correspondiente al Municipio de Altamira, si está la carretera pal’ perro, con bachezotes.

Es la vía Cd. Victoria-Tampico una carretera federal y con todo y eso no vimos al transitarla ni una sola patrulla de la Guardia Nacional. Vale decir que en la ida y vuelta a Tampico vimos en una ocasión una patrulla de la corporación federal «Ángeles Verdes», encargada de auxiliar los automovilistas ante una averia o falta de gasolina.

Lo que si vimos a lo largo de la rúa Cd.Victoria-Tampico fue dos anuncios espectaculares del Gobierno Federal presumiendo que esta carretera era gratis, libre de pago de cuota, algo que nunca antes presumió la Federación.

AVA TRABAJA VS POBREZA EXTREMA

El gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya dejó en claro que su administración va a continuar trabajando para ofrecer más y mejores oportunidades de bienestar para todas y todos y para que en Tamaulipas no exista pobreza extrema.

Con voz pausada y tono firme dijo el Dr. Américo: “Hemos sido uno de los 10 estados que más ha bajado los indicadores de pobreza a nivel nacional, en las mediciones que se han hecho y que ahora vemos y están al escrutinio de todos del 2022 al 2024”.

El mensaje del Dr. Américo fue en la ceremonia de entrega de la rehabilitación de las canchas de baloncesto y voleibol en la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, así como la remodelación del gimnasio Manuel Raga Navarro, obras en las que se invirtieron 27.5 millones de pesos.

En el evento el gobernador recordó que al inicio de su administración había en Tamaulipas 102 mil personas en pobreza extrema, pero gracias al esfuerzo y al trabajo de todo el gabinete y de una sociedad participativa en dos años esa cifra se redujo en cerca de 50 por ciento.

“En la gran fortaleza que tiene este estado de Tamaulipas, no, nos podemos permitir que existan 50 mil tamaulipecas y tamaulipecos en pobreza extrema”, mencionó el Dr. Américo. NOS VEMOS.

