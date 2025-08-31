Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Se creen muy listos porque son paleros del gobierno en turno (siempre lo han sido), capaces de sacar la carne del asador, pero en las urnas no acalambran a nadie.

Se ve que los jerarcas del Partido Verde Ecologista transpiran desesperación por lo que pudiera suceder en la propuesta de candidatos, alianza con Morena y PT, en 2027. Quieren dar madruguete. Creen que no necesitan guajes para nadar.

Quieren destetarse del movimiento Sigamos Haciendo Historia ¿alcanzaron mayoría de edad? No. Solo presiones, a dos años de distancia de la elección amagan y buscan chantajear al socio principal, Morena.

No alcanzan a entender que los creó el sistema, les da vida artificial, entrega migajas y, el día que quiera, cuando ya no sirvan a sus intereses, los va a desaparecer.

Sin respetar los tiempos tratan de precipitar decisiones que están muy lejos, en particular la candidatura al gobierno de Tamaulipas que se definirá a comienzos del 2028.

Muy verde o manipulada la dirigente Karen Castrejón Trujillo cuando, a más de dos años de distancia, aseguró que en el 27 competirán solos en tres gubernaturas, comenzando con Quintana Roo, con candidatura para ella misma ¡qué hermosura!.

Solos nunca han ganado una, pero creen que en San Luis Potosí pueden asegurar la victoria con Ruth González Silva, esposa del actual Gobernador “Pollo” Gallardo, aun en contra de los acuerdos guindas de desparecer el nepotismo

En Zacatecas afirman que postularán a Carlos Puente Salas, coordinador de sus diputados federales.

A kilómetros se ve la desesperación, no tanto de la jerarca Castrejón sino de Manuel Velasco, el poder tras el trono, y Arturo Escobar, quien se ostenta como coordinador partidista.

El último “destape” lo hicieron en Tamaulipas. Escobar hizo viaje exprofeso para considerar a Maki Ortiz Domínguez por la gubernatura, cuando estamos a tres años de distancia y pueden suceder muchas cosas.

Quieren que Morena y el PT se sume a ellos, pero, si no lo hacen -como sucedería-, emprenderán la aventura solos.

Demasiado madrugadores. Tienen lista a Casandra de los Santos Flores como precandidata a la presidencia de Río Bravo, y a Claudia Hernández Sáenz para Reynosa.

Muy aventurado porque el Verde es un “chiquillo” que desde su creación ha andado a las pegadas con el partido dominante. Estuvo de arrimado con el PRI, luego con el PAN y ahora sus genuflexiones son para Morena. El claro interés es plata y poder político.

No saben si van en alianza pero ya tienen a su gente con el bate al hombro. Malos asesores. La ansiedad los consume.

La verdad es que, si alguien sabe lo que pudiera suceder con esa alianza, es la jefa del “hermano mayor”, Luisa Alcalde, y ésta dijo en la primera quincena de agosto, que las decisiones se tomarán hasta 2027. El diálogo con los menores no ha comenzado.

Primero los acuerdos de alianza y después el reparto del pastelillo, “en su momento, cuando llegue la etapa del proceso”.

Lo que exijan antes huele a chantaje, sacar tajada de las 17 gubernaturas en juego, cámara federal y alcaldías en 30 estados.

La sucesión en Tamaulipas está todavía más lejos. Primero en 27 y luego el 28. Si los verdes siguen ídem en la elección intermedia y renovación de ayuntamientos y congreso local, nada tendrían que hacer en pos de la gubernatura.

Como dijo la lideresa nacional, Alcalde, se vale levantar la mano pero con congruencia. Hay que utilizar “tenis, morral y tocar puertas”.

Sin el socio mayoritario los partidos satélites no son nada. En 2012 Movimiento Ciudadano fue socio del PRD junto con el PT en la postulación de López Obrador a la Presidencia. En 2018 Dante Delgado condicionó su apoyo y lo mandaron por un tubo. No gozó de las mieles durante el sexenio.

Lunes de regreso a clases. Si no hay cambio de planes de última hora, la ceremonia central será presidida por el Secretario General de Gobierno, Héctor Villegas y el titular de Educación, Miguel Ángel Valdez, en la primaria del 11 Juárez. El Gobernador Villarreal estará en la ciudad de México en el Primer Informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Al arrancar el ciclo, los estudiantes del nivel básicos recibirán más de cuatro millones de Libros de Texto Gratuito proporcionados por el Gobierno de Sheinbaum y Américo Villareal, que incluye paquete de útiles escolares.

El secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, y el ejecutivo estatal, participaron el fin en actividades en Reynosa, entre ellas la inauguración del Cbetis 302 que tendrá programas bilingües en carreras de tecnologías.

Por motivo del Informe Presidencial, la Permanente del Congreso de Tamaulipas se reunirá hasta el martes a mediodía.

En temas universitarios, la UAT desarrolla un proyecto para analizar efectos secundarios de medicamentos usados en tratamiento de cáncer en niños, con el propósito de encontrar alternativas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Desarrollado en la Unidad Aztlán de Reynosa, es financiado por la secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y es una de las pocas investigaciones que aborda este tema en México.