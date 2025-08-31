Por Agencias

Ciudad de México.- El diálogo entre las bancadas de Morena y del Partido Acción Nacional no ha decantado en un acuerdo para la integración y elección esta tarde de la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y de no lograrse una solución, los actuales integrantes de ese órgano de dirección legislativa continuarán cinco días más en el cargo.

El coordinador de Monreal, Ricardo Monreal Ávila, indicó que todavía no hay un consenso y planteó la inconveniencia de caer en un vacío jurídico si, a más tardar el 5 de septiembre, no hay una solución que permita la conducción institucional de la cámara.

Previo a la reunión plenaria de Morena, citada a las dos de la tarde, y de la Junta de Coordinación Política donde se prevé que se presente la lista de candidatos a integrar la mesa para el segundo año de la actual legislatura, Monreal insistió que “no se debe escatimar” al PAN la presidencia de la cámara.

“Aunque tenemos mayoría, es conveniente la estabilidad política, y aunque hemos recibido propuesta del PAN, no ha transitado en Morena por distintas razones que no vale la pena expresar”, dijo en un video difundido en sus redes.

Abundó que continúa en el diálogo con el blanquiazul para la búsqueda de alguna alternativa de candidato a presidir la cámara, un perfil “que a todos nos convenga y convenza para la conducción institucional y la gobernabilidad de la cámara”. Hasta ahora, el PAN mantiene como carta para presidir la cámara a Kenia López Rabadán, figura que tiene el rechazo de un sector importante en el morenismo.

La cámara está citada para las para la tarde a la sesión preparatoria del periodo de sesiones ordinarias, con objeto de elegir a la nueva mesa. No obstante, Monreal reconoció que en las horas previas el proceso de búsqueda de una salida política ha sido difícil.

“Es importante mantener la unidad nacional, independientemente de la posición política e incluso de la postura ideológica de cada diputado.

El país necesita cohesión y unidad nacional en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum”, abundó.

La Ley Orgánica del Congreso de la unión prevé que, si en la sesión preparatoria no se logra la votación de una nueva mesa directiva por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, la actual mesa que preside Sergio Gutiérrez Luna, continuará al frente de la cámara.

Sin embargo, la ley no prevé ninguna opción al vencimiento de ese plazo, lo que implicaría una crisis constitucional y política para la cámara.

Al respecto, Monreal indicó que, si no hay acuerdo, primero en Morena y luego en la Junta de Coordinación Política, “estaríamos ante la posibilidad de entrar a una situación complicada, que algunos han calificado como crisis constitucional”.

Se extendería, dijo, la presidencia de Gutiérrez Luna por cinco días más, pero si en ese lapso no hay solución, “estaremos ante un vacío jurídico que no contempla la ley y con dificultades para que los actos jurídicos que realicemos sean combatidos en los tribunales jurisdiccionales con posibilidad de éxito. No es conveniente llegar a esa etapa”. (Enrique Méndez y Georgina Saldierna/La Jornada).