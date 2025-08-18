Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Lo que no tiene jefa es que hayan involucrado a una jovencita que prometía en el periodismo. En su inocencia, la párvula cayó. Como mayorcita deberá pagar las consecuencias.

Ellos no tienen remedio, están podridos. La perversidad es un comportamiento planeado, calculado y recurrente que “no es gripa”, no se quita en tres días.

Versiones que van y vienen apuntan como autor intelectual a uno de “Los Panchos” que cobraron en el sexenio anterior, y sigue al servicio de su jefe lanzando campañas de desprestigio contra los oponentes.

El escándalo mediático del fin de semana, orquestado desde las sombras en que se ocultan, fue la intención de involucrar a una empresa constructora local y al Gobierno de Tamaulipas, con uno de los extraditados en la última “cuerda” de narcos que partió hacia los Estados Unidos.

Sin importarles el camino para alcanzar sus fines, intentaron pisotear un nombre y un apellido. La familia García Flores salió de inmediato a decir, papeles en mano, que la versión periodística de la muchacha engañada, “es una vil mentira y cien por ciento falsedad”. Los respaldó la Cámara de la Industria de la Construcción, de donde son socios.

Prometieron iniciar acciones legales, en todo su derecho, en contra de la bisoña redactora. Es la que dio la cara.

Obras Públicas y el gobierno estatal desmintieron la información falsa, afirmando que “no existe ningún vínculo contractual ni societario con dicho individuo”. Se cayó el teatro.

Hicimos un breve análisis de los temas salpicados de lodo que han ventilado en los últimos años, y la verdad es que encontramos una combinación entre periodismo amarillista y principios goebbelianos de la propaganda nazi.

Hay una actitud enfermiza en que no asoman remordimientos. Para el panismo cabecista es el principio del enemigo único: Los contrincantes con culpables de todo.

Si hay errores -aun los propios- es culpa de la 4T y sus exponentes. Si no hay los inventan aun llevándose entre las patas a inocentes, caso de la empresa JF Konstrucciones que opera en esta capital desde 2011.

Manejan la falsa idea de Goebbels -ministro de Propaganda de Hitler- que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Se les olvida que en estos tiempos de redes el ciudadano común está despierto. Ya nada se escapa al escrutinio público.

Las mentiras jamás se convertirán en realidad. En una democracia como la nuestra la sociedad no acabará aceptando o dando por ciertos hechos tergiversados. Están en un error.

Los panistas tienen años con la cantaleta de relacionar a la 4T con el crimen organizado. Es la intención malévola de causar daño, actos calculados para herir y degradar pensando que con ello acrecentarán su clientela electoral.

No hay actos impulsivos esporádicos sino una campaña permanente de lodo. Utilizan el engaño, la mentira y la distorsión de la realidad. Quieren infringir miedo en la población.

Que sirva de experiencia a la novel redactora. La metieron entre las patas de los caballos ¿o se metió?. Puede salir lastimada en su carrera. Perdió la credibilidad.

Para los orquestadores, que este caso, sumado al del columnista Salvador García Soto, que frenen sus ímpetus de novilleros. No pueden ir difamando permanentemente con impunidad.

El Gabinete de Seguridad desmintió afirmación del columnista García -Serpientes y Escaleras-, de que Inteligencia Financiera ordenó congelar las cuentas bancarias de León Manuel Bartlett y Julia Abdala, hijo y pareja sentimental de Manuel Bartlett Díaz, ex director de la CFE.

Pierden pisada en sus odios y sed de venganza. Es el mismo Salvador García al que demandó la paisana Tania Contreras López y que el INE mantiene en la plataforma de sujetos sancionados por violencia política en razón de género, además de haberlo multado con un buen de billetes.

A las víctimas de este ataque -los constructores-, decirles que tienen la obligación de presentar las denuncias correspondientes. La prensa libertina ya merece un escarmiento ¿no cree usted?. Es tiempo de ajustar cuentas con los falsos informadores, los que inventan y recrean novelas.

Tema aparte, por datos del INEGI sabemos que en el gobierno de Américo Villareal Tamaulipas ha reducido sustancialmente la pobreza en general y pobreza extrema, gracias a las políticas sociales de la 4T de privilegiar acciones a favor de los desposeídos.

No son índices menores. En 2020, gobierno panista, el 34.9 por ciento de los paisanos vivía en la pobreza, en tanto que a 2024 se redujo a 20.2. Salieron de la estadística más de 513 mil tamaulipecos.

En lugar de atacar las diferencias sociales, los gobiernos neoliberales se dedicaron a socavar las finanzas del erario en su provecho. Ellos salieron más ricos, los compatriotas más pobres.

La baja en pobreza extrema en el mismo periodo, en territorio, fue de 135 mil a 52 mil paisanos. Al paso en que avanzan los programas sociales, pronto no la habrá.

En domingo Morena comenzó a integrar los comités seccionales. Serán poco más de dos mil en esta tierra que dormita (¿?) a la margen del río.