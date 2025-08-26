Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que agentes de la Policía Investigadora, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Guardia Estatal, ejecutaron una orden de cateo por los delitos de atentados a la Seguridad de la Comunidad y Narcomenudeo.

El mandamiento judicial, autorizado por un Juez de Control, fue cumplimentado en un inmueble ubicado en el ejido Nuevo Dolores, en el municipio de Abasolo.

Durante la diligencia, las autoridades localizaron diversos indicios relacionados con los hechos investigados, asegurando artefactos metálicos denominados ponchallantas y fragmentos de los mismos; bolsas transparentes con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, bolso de hombre color verde militar que contenía bolsitas con hierba verde y seca; así como, cartuchos hábiles calibre .223.

El inmueble quedó asegurado y bajo resguardo de las autoridades, en tanto continúan las investigaciones correspondientes.