Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La estrategia Vida Saludable en Tamaulipas ya arroja resultados, y no son alentadores: el 44 por ciento de los niños evaluados presentan obesidad o sobrepeso, más de 62 mil tienen caries, y una nueva pandemia silenciosa: la miopía infantil se extiende tras el confinamiento por COVID-19.

Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación en Tamaulipas, compartió los datos durante una rueda de prensa, subrayando que “no debemos bajar la guardia”. Aunque el estado aparece en “verde” en algunos indicadores, como el de caries, esto solo significa que está por debajo de la media nacional, no que la situación sea óptima.

“Ya tenemos niños que necesitan apoyo visual desde los 8, 11, 12 años. Antes era a los 50. Esto lo provocó el uso excesivo de pantallas durante la pandemia”, explicó Valdez García, al referirse al aumento de problemas oftalmológicos en menores.

La estrategia, encabezada por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, involucra al IMSS, la Secretaría de Salud y el DIF. Las brigadas realizan tamizajes en escuelas, pero el reto ahora es lograr que los padres autoricen las revisiones. “Necesitamos socializar porque esto es algo bueno. Vive Feliz es una campaña que busca prevenir enfermedades crónicas desde la infancia”, añadió el funcionario.

El llamado es claro: sin consentimiento familiar, no hay diagnóstico; sin diagnóstico, no hay prevención. Y sin prevención, la salud infantil seguirá en riesgo.