Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que Agentes de la Policía Investigadora cumplimentaron una orden de cateo, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR), en seguimiento a una investigación por el delito de robo con violencia.

El mandamiento judicial fue ejecutado en un inmueble ubicado en la Zona Centro de Tampico.

Durante la diligencia, el personal pericial localizó una bolsa plástica transparente que contenía un teléfono celular marca Samsung, modelo Galaxy, color negro, objeto relacionado con la carpeta de investigación.

El indicio fue fijado, embalado y asegurado conforme a los protocolos correspondientes, además se realizó la fijación fotográfica del sitio.

El inmueble fue resguardado y asegurado, quedando a disposición del Agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.