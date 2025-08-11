Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los fines de semana, el hogar se convierte en campo de batalla. En Ciudad Victoria y el sur de Tamaulipas la violencia de género se dispara justo cuando la convivencia se intensifica. Alcohol, drogas y tensiones acumuladas detonan agresiones que no siempre llegan a denunciarse.

La Guardia Estatal de Género ya tiene mapeadas las zonas más golpeadas: en Victoria es en las colonias Azteca, Marte R. Gómez, Amalia Caballero y La Moderna, mientras que en Tampico es en la Morelos, Insurgentes, Solidaridad y la Borreguera.

Ahí, entre viernes y domingo, se registran entre 15 y 25 reportes diarios. Pero la cifra real podría ser mucho mayor.

Herlinda Molina Estrada, delegada estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género, advierte que solo 2 de cada 10 casos llegan al Ministerio Público. O ninguno.

El 911 recibe llamadas, pero muchas mujeres no denuncian por miedo o por desconfianza, incluso por hartazgo, pero mientras tanto el ciclo se repite.

Según el Observatorio Ciudadano de Tamaulipas, la violencia familiar representa el 84% de las carpetas de investigación en junio. Aunque hubo una baja del 16.43% respecto al mes anterior, seguimos por encima de la media nacional: 23 casos por cada 100 mil habitantes.

“Queremos llegar a todos los sectores donde hay problemáticas delictivas”, dijo Molina Estrada.

Pero para romper el silencio, no basta con patrullas. Se necesita empatía, protección real y justicia que no llegue tarde.