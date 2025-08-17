Por Agencias

Nueva York y Washington.- Miles de personas se manifestaron en más de 300 eventos de protesta este sábado alrededor del país contra el esfuerzo del presidente Donald Trump y su partido de manipular los mapas electorales para lograr mantener el control del Congreso en las elecciones intermedias del 2026, requisito clave para proceder con el proyecto de la derecha en Estados Unidos.

El día de acción nacional se expresó en protestas realizadas en más de 34 estados bajo el lema de “Lucha contra el arrebato de Trump”, que fueron organizadas por diversas organizaciones progresistas nacionales incluyendo Indivisible, Public Citizen, Working Families Party, MoveOn, algunos sindicatos como el de comunicación CWA, de defensa de mujeres, de la comunidad gay, entre otros para denunciar que “Trump está intentando robarse las elecciones del 2026 al amañar el sistema y cambiar los mapas electorales”.

Condenaron los intentos para redibujar mapas electorales para crear más escaños bajo control del Partido Republicano y reducir los distritos legislativos controlados por los demócratas, esfuerzo que se inició en el estado de Texas por instrucciones de Trump y bajo dirección del gobernador texano leal, Greg Abbott.

Ese esfuerzo ha sido frenado por ahora con un dramático gran escape de decenas de legisladores estatales demócratas de su estado hace dos semanas con el propósito de imposibilitar el quórum necesario en la legislatura estatal para aprobar los nuevos mapas. Trump y los republicanos han indicado que intentarán hacer lo mismo en otros estados bajo control republicano. En respuesta, gobernadores demócratas de California, Nueva York e Illinois entre otros, han amenazado con hacer lo mismo en respuesta.

La protesta mayor fue en Austin, la capital de Texas, donde un elenco de figuras demócratas de ese estado insistieron ante varios miles que esta batalla ya no es sólo una disputa local. “Aunque esta lucha empezó en Texas, no termina aquí. Esto no se trata solo sobre redibujar distritos o la política de un estado. Esto se trata del futuro de nuestra democracia”, declaró Drucilla Tigner, directora de Texas for All, reportó The Guardian. Los diputados federales demócratas tejanos Greg Casar y Lloyd Doggett, junto con el ex diputado Beto O’Rourke ofrecieron discursos sobre la urgencia de frenar lo que llamaron un asalto contra la democracia.

Legisladores estatales demócratas de Texas refugiados en Chicago participaron en la protesta en esa ciudad, donde el líder de la bancada demócrata Gene Wu agradeció que “no podríamos haber hecho esto sin los millones de estadunidenses a través del país que simplemente ya se hartaron con esto”.

Según los organizadores, las protestas, marchas y manifestaciones se realizaron en grandes ciudades, así como pueblos alrededor del país, desde la capital nacional a Nueva York, a la vuelta de un hotel de Trump en la Glorieta de Colón, a Las Vegas, San Francisco, Omaha, Cincinnati, Woodstock, Memphis, Pittsburgh, Houston entre cientos de lugares más.

A la vez, mientras que el enfoque de este “día de acción nacional” fue sobre estos esfuerzos para manipular los mapas electorales, esta jornada -aunque más pequeña que algunas anteriores- forma parte de una ola de protestas nacionales coordinadas de manera descentralizada que durante los últimos meses han sumado a millones en protesta contra el proyecto de derecha de Trump. En junio, se realizó un día nacional de acción “Reyes no” con más de 2 mil eventos en todos los 50 estados (posiblemente la manifestación nacional más grande de la historia del país), en abril se realizaron mil eventos con decenas de miles, entre otros.

Por lo tanto, además de los mensajes contra la manipulación electoral, las expresiones de protesta abordaron toda una gama de temas incluyendo pancartas y mantas condenando las redadas y otras medidas antimigrantes con varios insistiendo “los inmigrantes son bienvenidos aquí” y “No al Gestapo de Trump” en referencia a las autoridades migratorias, contra los ataques a derechos y libertades civiles, contra la educación, salud y ciencias, y varias calificando al gobierno como un “régimen fascista” y “Fuera Trump”. En Washington, frente a la Casa Blanca, una pancarta declaraba “Estados Unidos sin reyes desde 1776”.

La próxima cita para un día de acción nacional es el Día de los trabajadores, el primero de septiembre.

A la vez, continúan protestas locales diarias a través del país en oposición a la amplia gama de medidas impulsadas por el gobierno federal y sus aliados desde iniciativas antimigrantes, desmantelamiento de programas de salud, educación, ciencias, y programas de asistencia a los pobres, ofensivas contra instituciones culturales y más. En Washington, ante la decisión de movilizar tropas de la Guardia Nacional para apoyar desde operativos antimigrantes y contra la delincuencia, los agentes y tropas han enfrentado a ciudadanos coreando “fuera de nuestras calles”, entre otros gritos de protesta que se escuchan en varias esquinas del país. (David Brooks/Jim Cason/La Jornada//Ap y Afp).