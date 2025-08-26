Por Agencias

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ayer rechazó un regalo que le hizo llegar el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

“No recibo regalos de ellos; ¿por qué me manda un regalo, qué significa? Además de que ni lo conozco ni tengo deseos de conocerlo”.

Durante la conferencia mañanera, la mandataria comentó que cuando llegaba a Ometepec, se acercaron las personas a saludarla y ella descendió de la camioneta en que se trasladaba.

El momento fue registrado en el poblado de San José del Ejido, municipio de Ometepec, de donde es originario el propio Aguirre Rivero. Una mujer identificada como Liz Díaz, esposa del morenista Eduardo Basilio Melo, se acercó a Sheinbaum con una bolsa de regalo. Un video que circula en redes sociales muestra que la presidenta aceptó por un instante el presente.

Sin embargo, al ser informada de quién venía la dedicatoria, la mandataria devolvió el paquete con una negativa contundente: “¡Uy no mi amor, no! Mándele saludos y dígale que no. No recibo regalos de ellos”. El gesto de Sheinbaum ocurrió ante un grupo de mujeres artesanas que le planteaban sus problemáticas.

‘No tengo por qué recibir ningún regalo del ex gobernador”.

Dijo que es distinto con los que le entregan las personas de los lugares que visita, sobre todo los humildes. “Son muy generosos, de una manera que hasta quita el aliento. Se salen las lágrimas de la generosidad” de quienes le obsequian un huipil, un mantel, fruta. Son expresiones de agradecimiento y cariño”, sostuvo.

También comentó que ha rechazado otros regalos, en particular de quienes le envían objetos onerosos -de muy alto costo-, “los regresamos”, aseguró. (Agencias).