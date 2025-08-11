Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que el Agente del Ministerio Público realizó las acciones jurídicas necesarias para que fuera vinculado a proceso Ulises “V”, por los delitos de posesión de vehículo robado y posesión de armas prohibidas.

El representante social presentó elementos de prueba que implican al acusado en los hechos ocurridos el pasado 16 de julio de 2025, sobre la carretera Reynosa-San Fernando, donde fue detenido por elementos de la Policía Investigadora.

Además, fijo un plazo de dos meses para la investigación complementaria y como medida cautelar, la prisión preventiva justificada.