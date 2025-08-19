Por Agencias

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra reunida en Palacio Nacional con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso de la Unión, Ricardo Monreal (Cámara de Diputados) y Adán Augusto López (senado), para dialogar de temas meramente legislativos.

Al llegar al histórico recito, a las 18.33, López Hernández evitó contestar cuestionamientos de reporteros en torno a su permanencia al frente de la bancada morenista en el Senado.

Esto tras la polémica por el caso de Hernán Bermúdez Requena -quien fue secretario de seguridad pública en Tabasco mientras el hoy legislador fue gobernador- quien está acusado de estar vinculado al grupo criminal La Barredora y hoy se encuentra prófugo de la justicia.

También llegó al encuentro con la mandataria el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier.

-¿Es usted el nuevo coordinador? -se le preguntó.

Sonrió y sólo hizo una señal negativa con el dedo índice.

-¿Le gustaría? -se le insistió.

—No, mañana les platico. Adán es mi amigo, es mi coordinador -contestó.

Por la mañana, en su conferencia en Palacio, la mandataria federal sostuvo que el encuentro con los legisladores -citado para las siete de la noche- tiene como objetivo que conozcan los temas y las iniciativas que “queremos que sean aprobadas en este periodo de sesiones”, que iniciará el 1 de septiembre próximo. (Emir Olivares y Ángeles Cruz/La Jornada).