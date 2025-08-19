Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Trabajadores afiliados a la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) se manifestaron este lunes frente a la Torre Gubernamental de Ciudad Victoria, exigiendo la destitución del coordinador estatal de IMSS-Bienestar Marggid Rodríguez Avendaño.

Por medio de una manta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, los inconformes denunciaron que el funcionario “carece de capacidad resolutiva y voluntad política”, lo que ha generado afectaciones económicas y laborales en perjuicio del personal de salud.

En el marco de la protesta también señalaron la falta de medicamentos, la reducción de redes sanitarias y violaciones a la ley, como evidencia de que la transición al modelo IMSS-Bienestar “es un programa fallido”.

En contraste, a unos metros del acto, un módulo oficial promovía la credencial de IMSS-Bienestar, ofreciendo atención médica gratuita y servicios hospitalarios.

La escena resume la tensión entre la narrativa institucional y las denuncias sindicales que hoy sacuden al sistema de salud en Tamaulipas.