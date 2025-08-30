Por Redacción

Ciudad de México.- La reforma electoral es una “necesidad histórica” para “dejar atrás el viejo orden”, subrayó la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Rosa Icela Rodríguez, quien resaltó ante diputados la importancia de la austeridad no como un “eslogan”, sino como una “filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y los lujos del pasado”.

En el arranque de la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados –previa al periodo de sesiones–, la funcionaria hizo un recuento de las principales acciones de la dependencia a su cargo durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En ese marco, enfatizó que “la reforma electoral que tenemos enfrente es una necesidad histórica y la consecuencia inevitable de la transformación que requiere el país para dejar atrás el viejo orden, con sus instituciones diseñadas para desvirtuar la política. Junto a ustedes, hoy podemos avanzar en un segundo piso para la transformación democrática con elecciones libres, transparentes y sin despilfarro de recursos públicos”.

Rodríguez enfatizó que es necesario “vencer nuevamente la resistencia de quienes aún defienden un sistema que permitió la complicidad entre el poder político y el económico, y un sistema que benefició a unos pocos a costa de las mayorías, y alejó al ciudadano de las decisiones fundamentales” del país.

Durante una intervención que fue interrumpida varias veces por aplausos de los diputados de Morena, la titular de Gobernación resaltó que “este es el momento histórico para concretar los cambios profundos que el país requiere, con unidad y respeto a los fundamentos de nuestro movimiento”.

Como parte de su discurso, enfatizó que en Gobernación se trabaja 24 horas, los 365 días del año. “No hay vacaciones. Aquí me ven raro”, expuso.

Insistió que la austeridad es base de la justicia social del gobierno e insistió: “La austeridad no es un eslogan, es un principio rector de nuestro gobierno, de nuestro movimiento, es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado”.

En ese contexto, llamó a que desde el Ejecutivo y el Legislativo “sigamos honrando el respaldo que Morena ha recibido de millones y millones de mexicanas y mexicanos, haciendo honor al origen de este movimiento. Honestidad, amor al pueblo y resultados”.

Resaltó el ejemplo de la Presidenta como “una mujer honesta, a toda prueba, a carta cabal, incorruptible, que no anda más que en su trabajo todos los días”.

Asimismo, Rodríguez subrayó que la baja en los índices de pobreza, situación de la cual salieron más de 13 millones de personas desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue posible gracias a la “reducción del gasto burocrático, la eliminación de los privilegios, el combate a la corrupción y una mejor distribución de los recursos públicos.

Todo ello, dijo, “nos permitió reforzar una política social basada en derechos y en programas en favor de la población y construir un verdadero estado de bienestar. La austeridad republicana es la base de la justicia social de la cuarta trasformación”.

Desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, convocó, “sigamos honrando el respaldo que Morena ha recibido de millones de mexicanos, haciendo honor al origen de este movimiento: honestidad, amor al pueblo y resultados. Ese es el compromiso de la trasformación”.

Antes, el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila, ponderó a la titular de Gobernación como “un pilar fundamental para el ejercicio de la función pública” de la presidencia de Claudia Sheinbaum.

“No sólo ha sido eficaz, sino su actuar es honesto. Es una mujer sobria, republicana, que tiene una relación muy estrecha con el Poder Legislativo, no sólo porque la ley la faculta para ser el enlace institucional con los poderes, sino por su vocación democrática, su vocación progresista y de apertura”, indicó.

Después de la inauguración, se abrió una ronda de preguntas a la funcionaria, en una sesión privada. (Fernando Camacho y Enrique Méndez/La Jornada).