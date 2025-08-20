Por Agencias

Xalapa, Veracruz.- Trabajadores y ex trabajadores del sector salud se manifestaron frente al palacio de gobierno de Veracruz, en la ciudad de Xalapa, para denunciar la falta de pagos y exigir que las autoridades resuelvan la problemática lo antes posible.

Vicente Sánchez, empleado del área de limpieza de un hospital de esa entidad, denunció que él y todos sus compañeros enfrentan pagos atrasados, además de malas condiciones laborales, como no tener seguridad social ni los insumos adecuados para realizar su trabajo.

Dijo que quien viola sus derechos es una empresa privada contratada por la Secretaría de Salud de Veracruz, por lo que piden la intervención directa de la gobernadora Rocío Nahle García para encontrar una solución.

Añadió que han sido amenazados para no participar en las protestas; sin embargo la situación es insostenible, por lo que continuarán manifestándose el tiempo que sea necesario, además de que podrían organizar paros laborales en los hospitales.

Estamos decididos, junto con los compañeros que están en los hospitales, a hacer paros por horas hasta que sean solucionados nuestros problemas. Le hacemos un llamado a la mandataria Claudia Sheinbaum, primero como es sector salud, ella debe de ser empática”, comentó.

Por otro lado, ex trabajadores del extinto Seguro Popular denunciaron que tras ocho años de mantenerse en lucha y haber ganado algunos laudos, el gobierno se ha negado a realizar los pagos correspondientes.

Ángel Carrera Ramírez, representante de los inconformes, comentó que son al menos 80 ex empleados que han sufrido el incumplimiento de pagos por parte del gobierno estatal, lo que ha impactado de manera fuerte y negativa en sus bolsillos

“No hay otra manera en la que podamos encontrar una respuesta, llevamos 8 años, 7 meses y 19 días, ya son laudos firmes, (…) somos del extinto Seguro Popular, somos 80 los que quedamos pendientes de pago. (Iván Sánchez/La Jornada).