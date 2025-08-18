Por Agencias

Washington.- Una familia del área de Washington que ha elaborado a mano los medallones de arcoíris y oro distintivos de los homenajeados del Kennedy Center durante casi cinco décadas ha sido despedida, el último cambio en la actual remodelación del presidente, Donald Trump, de la institución de artes públicas más importante de la nación.

James y Mila Baturin han estado fabricando las medallas, que fueron diseñadas por el artista neoyorquino, Ivan Chermayeff, desde que se celebró la primera ceremonia de Honores del Centro Kennedy en 1978.

Desde entonces, las distintivas piezas de premios del centro, que incluyen tres medallones bañados en oro en un collar de cinta de arcoíris, se han ensamblado en gran parte a mano en la encimera de la cocina de la familia en Bethesda, Maryland.

Sin embargo, a principios de este mes se enteraron de que el Centro Kennedy ya no trabajaría con ellos, ya que, según se informa, el centro de arte se puso en contacto con la joyería Tiffany & Co. para diseñar una nueva medalla.

“Mientras el Kennedy Center mira hacia el futuro y se embarca en un nuevo capítulo, haremos la transición a una nueva asociación para la creación de los medallones de Honores”, se lee en una carta, fechada el 6 de agosto, vista por The Washington Post.

“Sospechábamos que algo sucedería tan pronto como el Presidente decidiera tomar control del Centro Kennedy”, dijo Baturin al periódico.

The Independent se ha puesto en contacto con el Kennedy Center y Tiffany para solicitar comentarios.

El presidente Trump anunció la última generación de homenajeados del Kennedy Center a principios de esta semana, nombrando a la banda de rock de los 70 KISS, a la leyenda del country, George Strait, a la cantante de disco, Gloria Gaynor, al actor, Sylvester Stallone y al actor británico, Michael Crawford.

Serán homenajeados en la ceremonia de entrega de premios Kennedy Center Honors en diciembre, organizada nada menos que por Donald Trump.

En febrero, Trump rompió con décadas de bipartidismo en la institución artística público-privada y expulsó a los fideicomisarios designados por el presidente de la era Biden.

La nueva junta tomó entonces la inusual medida de votar a Trump como su presidente.

Desde que tomó el poder, Trump prometió eliminar el contenido woke del Kennedy Center, y recibió algunos abucheos y boicots por parte de la audiencia y los artistas.

Mientras tanto, los aliados republicanos del Presidente han propuesto un proyecto de ley que cambiaría el nombre del Centro Kennedy a Centro Donald J. Trump para las Artes Escénicas.

Al anunciar a los homenajeados esta semana, el Presidente dijo que participó personalmente en la selección y vetó a «un par de progresistas» propuestos por la junta del Kennedy Center.

Según se informa, el personal quedó sorprendido por la decisión y el productor ejecutivo de Kennedy Center Honors, Matthew Winer, anunció su renuncia esta semana.

El Kennedy Center no es la única institución pública importante de Washington que está recibiendo una renovación bajo el lema de Trump.

Según se informa, la Casa Blanca está planeando una revisión exhaustiva del Instituto Smithsonian, hogar de muchos de los principales museos históricos y culturales del país, para garantizar que todo, desde las exhibiciones hasta las operaciones, esté en línea con la interpretación de la historia del Presidente antes de las próximas celebraciones por el 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos. (The Independent).