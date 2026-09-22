Por Redacción

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Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) aprobó la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en postularse mediante una candidatura independiente para las 22 diputaciones por el principio de mayoría relativa al Congreso del Estado, así como para las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías de los 43 ayuntamientos, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2026-2027.

Conforme al calendario electoral, el Instituto recibirá las manifestaciones de intención de las personas interesadas desde la aprobación de la convocatoria y hasta el 1 de diciembre del año en curso.

En procesos electorales anteriores, las candidaturas independientes han tenido presencia en distintos municipios de Tamaulipas e incluso han obtenido triunfos. Actualmente, algunas personas ya se han acercado al IETAM para solicitar información sobre los requisitos y procedimientos necesarios para participar en la contienda a través de esta víaen los comicios del domingo 6 de junio de 2027.

Durante la presentación del acuerdo, el consejero Alfredo Díaz Díaz, quien preside la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas explicó que la convocatoria establece, entre otros aspectos, los porcentajes de apoyo ciudadano requeridos para cada cargo. Además, se establece que estas figuras no deberán de utilizar los emblemas y colores de los partidos que sean similares en su registro.

Una vez que obtengan la calidad de aspirantes, podrán realizar actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano del 14 de enero al 12 de febrero de 2027, de acuerdo con los topes de gastos establecidos para esta etapa.

En otro punto del orden del día, las consejerías aprobaron la respuesta a una consulta que, en materia de paridad de género fue formulada por la representación suplente de Morena ante el Consejo General del IETAM., relacionada con el cumplimiento del principio de paridad de género.

La consejera Marcia Laura Garza Robles explicó que la consulta planteaba si la paridad debía cumplirse de manera separada cuando un partido participa simultáneamente como integrante de una coalición parcial o flexible y, además, registra candidaturas de manera individual.

Al respecto, señaló que el análisis debe realizarse conforme al principio constitucional de paridad, considerando dos aspectos: el cumplimiento de la paridad en el conjunto total de las candidaturas y la calidad de cada partido político como ente jurídico independiente.

En el caso de los partidos que postulen candidaturas de manera individual, indicó que deberán sumarse aquellas candidaturas que les correspondan dentro de una coalición y las que registren por cuenta propia, a fin de verificar el cumplimiento de la paridad.

Garza Robles aclaró que la participación mediante distintas modalidades de registro no exime a los partidos del cumplimiento de otras reglas, como los bloques de competitividad, la alternancia y las disposiciones relativas a las acciones afirmativas.

Finalmente, el Consejo General del IETAM aprobó por unanimidad un acuerdo en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, dentro de los recursos de apelación TE-RAP-40/2024 y TE-RAP-41/2024, acumulados, relacionados con el Procedimiento Sancionador Especial PSE-84/2024.

En la resolución se declaró existente la infracción atribuida a Eduardo Abraham Gattás Báez, entonces candidato a la presidencia municipal de Victoria, Tamaulipas, por la difusión de propaganda político-electoral en contravención del principio del interés superior de la niñez, en la modalidad de aparición incidental.

Asimismo, se declaró inexistente la infracción atribuida al partido político Morena, consistente en culpa in vigilando.

LA HISTORIA DE UN INFRACTOR EMPEDERNIDO

Ya hace muchos meses, durante la sesión de cabildo, la regidora de Morena Josefa Edith Mata Gracia lanzó una acusación directa contra el presidente municipal Eduardo Gattás, señalándolo por violencia política y de género. El alcalde no estuvo presente en la sesión, pero el impacto de sus palabras sacudió el recinto.

Visiblemente molesta, Mata Gracia denunció que en un grupo digital administrado por el propio alcalde llamado “Lalo Gattás con Amlo” fue exhibida su hija, quien no tiene actividad política ni vínculo con el gobierno municipal

“Conmigo se pueden meter, pero con mi hija no se vale. Mi hija ni siquiera vive en ciudad Victoria, ni recibe salario del erario público”, expresó.

La regidora exigió que se detuviera lo que calificó como una persecución política contra quienes no forman parte del círculo cercano del alcalde.

“Ya basta de esta persecución que tienen contra nosotros los morenistas, o los que dicen ustedes que no somos de su equipo, o que venimos del equipo del gobernador (Américo Villarreal Guerra). Por qué alzo la voz?… porque defiendo, porque no van conmigo las injusticias, como cuando trataron mal a Patty Reyes en el DIF Victoria”, cuestionó entonces.

Durante su intervención, la regidora de Morena reiteró que Eduardo Gattás Báez administra un grupo de WhatsApp desde el cual se difunden ataques personales, incluyendo publicaciones que involucran a su hija, quien no tiene vínculo alguno con la política local.

La regidora acusó que desde ese mismo espacio se operan perfiles falsos y se instruye a trabajadores del ayuntamiento para que interactúen con dichas publicaciones, generando una narrativa de hostigamiento y control.

“Yo no me escondo detrás de cuentas de Facebook falsas”, indicó.

Y subrayó: “Si algo me llega a pasar a mí o a mis hijos, voy contra ustedes”, advirtió, dejando constancia pública de su denuncia.

“Se deben poner a trabajar es en la ciudad, miren cómo está… cómo tenemos a la ciudad. Es lo que debe preocuparles, no por mi hija, ni cómo vivo y. Mi vida es personal, y yo no me meto en cosas personales del presidente municipal”, concluyó la regidora, no sin antes advertir que interpondría una demanda formal y contaba con un abogado para ello

En respuesta, el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva tomó la palabra para deslindarse de los señalamientos. “Esa situación que usted me está mostrando apenas hasta ahorita la voy conociendo. Ni siquiera tengo conocimiento”, dijo.

El secretario del ayuntamiento también sugirió que el tema podría tener tintes políticos, y pidió que las acusaciones se sustenten ante el Ministerio Público. “Ahorita está de moda acusar de violencia de género, de basarse en cualquier pretexto para atacar. Si es un tema político, lo voy a entender”, concluyó, quien también entonces fue reconvenido por el IETAM por el mismo delito de Eduardo Gattás y se desconoce si seguirá igual castigo. (Por Redacción y Antonio Arratia Tirado).