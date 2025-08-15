Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Derivado de las acciones jurídicas desarrolladas por el Agente del Ministerio Público, fue vinculado a proceso Miguel Ángel “R” por el delito de homicidio calificado.

Un Juez de Control dictó la medida, después de que el representante social presentó elementos que implican al acusado en los hechos registrados el pasado 12 de julio de 2025, en el Barrio El Cardonal del municipio de Tula, donde presuntamente causó múltiples heridas con un objeto punzocortante a la víctima, las cuales derivaron en su fallecimiento.

Miguel Ángel “R” permanecerá en prisión preventiva justificada, según lo estableció la autoridad judicial, quien además determinó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.