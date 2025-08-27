Por Agencias

Santa Catarina, Nuevo León.- Un niño de alrededor de 8 años se quedó atrapado dentro de una máquina de peluches en un centro comercial de Nuevo León.

El percance ocurrió el pasado lunes 25 de agosto, en el municipio de Santa Catarina, alrededor de las 19:40 horas, en la plaza comercial de Soriana La Fama, ubicada en el Bulevar Díaz Ordaz y 20 de Noviembre, en la colonia La Fama.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, el menor había acudido con sus familiares a cortarse el cabello y al finalizar, acudieron a la plaza comercial del establecimiento y en un descuido, él ya estaba dentro de la máquina de peluches.

Trascendió a través de testigos que el niño se metió a través del área en donde se entregan los peluches y tras varios minutos de intentos ya no logró salir.

Protección Civil Municipal de Santa Catarina acudió al rescate del menor, quien estuvo aproximadamente atrapado durante 30 minutos; el niño no presentó lesiones. (Vianney Carrera/La Jornada).