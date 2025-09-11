Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Tamaulipas A.C. emitió un enérgico pronunciamiento tras los hechos ocurridos el pasado 4 de septiembre, en los que un menor de siete años perdió la vida presuntamente a manos de agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Con profundo pesar e indignación, el gremio jurídico calificó el caso como una violación flagrante al Estado de Derecho y a los derechos humanos, y exigió una investigación autónoma, imparcial y supervisada por organismos especializados, que derive en sanciones penales, administrativas y civiles contra los responsables.

“No puede haber justicia verdadera cuando se recurre a la coacción o a la simulación legal para encubrir a los responsables”, señala el documento.

El Colegio también condenó cualquier intento de resolver la tragedia mediante ofrecimientos económicos, calificando como inmoral e insultante condicionar el apoyo funerario a la firma de un “perdón”.

Además, advirtió que el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado no puede ni debe ser tolerado, pues vulnera la confianza ciudadana y genera un clima de impunidad.

“La vida de un niño inocente no puede ser ignorada ni tratada como una estadística más. No puede haber paz sin justicia, ni justicia sin verdad.”

Como parte de su compromiso ético, el Colegio de Abogados Penalistas ofreció asesoría legal gratuita y acompañamiento institucional a la familia afectada, e hizo un llamado a la sociedad civil, organismos de derechos humanos y al gremio jurídico nacional a mantener la vigilancia activa sobre el caso.

“La justicia será exigida con firmeza, sin concesiones ni silencios cómplices”.